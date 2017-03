ManCity laat Huddersfield Town half uurtje dromen van stunt

Tweede nederlaag voor Flamingo’s Activia in kampioenspoule

22:05 GENNEP - Het is Flamingo’s Activia woensdagavond ook niet gelukt om de tweede wedstrijd in de kampioenspoule van de eredivisie te winnen. Na de nederlaag van vrijdag tegen bekerwinnaar Sneek (2-3) was het combinatieteam uit Gennep en Sint Anthonis in de tweede ‘carnavalswedstrijd’ niet opgewassen tegen Alterno: 1-3 (21-25, 24-26, 25-23, 18-25).