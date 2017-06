Mannschaft heeft 'slechts' halve finales als doel

De 'Mannschaft' heeft als regerend wereldkampioen weliswaar een reputatie hoog te houden op het toernooi om de Confederations Cup, maar slechts drie spelers uit de selectie van bondscoach Joachim Löw waren er op het WK in Brazilië ook bij. Löw grijpt het toernooi in Rusland aan op andere spelers aan het werk te zien en heeft daarom 'slechts' de halve finales als doel gesteld.

,,We gaan veel wisselen, want we willen alle spelers aan het werk zien'', zei assistent-trainer Marcus Sorg voor vertrek. ,,Ons hoofddoel is volgend jaar weer wereldkampioen te worden'', benadrukte bondsvoorzitter Reinhard Grindel.