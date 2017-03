Mannschaft zonder Neuer tegen Engeland en Azerbeidzjan

Löw riep Kevin Trapp van Paris Saint-Germain op als vervanger van Neuer, de aanvoerder van de 'Mannschaft'.



De dertigjarige keeper blijft in München om te herstellen. Löw heeft naast Trapp de keuze uit Marc-André ter Stegen en Bernd Leno. De verwachting is dat Ter Stegen, de nummer één van FC Barcelona, de plek van Neuer onder de lat overneemt. Ter Stegen verving de toen zieke Neuer in november ook al tijdens de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino (8-0).