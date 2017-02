ManUnited wint aan de hand van Zlatan de League Cup

Al in de negentiende minuut was het raak voor de Zweed. Hij zette United op een 1-0 voorsprong. In de slotfase van de eerste helft verdubbelde Jesse Lingard de voorsprong, maar dit ging niet zonder de nodige moeite. Nog voor rust maakte Manolo Gabbiadini de aansluitingstreffer.



In de tweede helft kwam Southampton snel langszij. De 2-2 stand bleef lange tijd op het scorebord staan, totdat Zlatan kort voor tijd de finale besliste. Na een voorzet van Ander Herrera kon de vrijstaande Ibrahimovic de bal in de 87ste minuut hard in het doel koppen. Trainer José Mourinho stond net op het punt om aanvaller Wayne Rooney in de ploeg te brengen, maar kwam daar na de treffer van Ibrahimovic op terug en bracht de Belg Marouane Fellaini in het veld om de voorsprong over de streep te trekken.



Het is de vijfde keer dat United de League Cup wint en de eerste keer met Mourinho als coach. De Portugees won de beker ook al driemaal met Chelsea. Met zijn vier League Cups is Mourinho op gelijke hoogte gekomen met Brian Clough.



Vooral de arbitrage moest het na afloop ontgelden. Scheidsrechter Andre Marriner floot in de elfde minuut van de wedstrijd een zuiver doelpunt terug voor buitenspel. Dit bleek het niet te zijn.



Oranje-international Daley Blind bekeek de gehele finale op Wembley vanaf de reservebank.