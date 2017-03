Maradona over complottheorie: ‘Ik heb niks te maken met schorsing Messi’

Internet lacht om beeld 'ter ere van de lelijke neef' van Ronaldo

16:44 Het vliegveld van Madeira is vernoemd naar Cristiano Ronaldo. Als extra eerbetoon is daarbij een borstbeeld van de Portugese supervedette geplaatst, dat vandaag is onthuld. Het beeld is echter - op z'n zachtst gezegd - opmerkelijk, hetgeen op social media tot grote hilariteit leidt.