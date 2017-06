Marokko hoopt op medewerking FIFA voor Munir El Haddadi

Munir, dit seizoen door FC Barcelona verhuurd aan Valencia, werd in 1995 geboren in San Lorenzo de El Escorial, net ten noorden van Madrid. Als speler van FC Barcelona maakte hij op 8 september 2014 zijn debuut voor de nationale ploeg van Spanje, nog voordat hij ooit een wedstrijd voor Jong Spanje had gespeeld. Munir maakte zijn debuut met een invalbeurt in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Macedonië, in een officiële interland dus. Regels van de FIFA zeggen dat je daarna niet meer voor een ander land mag uitkomen.