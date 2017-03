Marokko wil met Spanje en Portugal WK2026

VIDEO: Sky-renner Moscon hard ten val na plotselinge breuk wiel

16:07 Het wiel van de fiets van Sky-renner Gianni Moscon is vandaag bij de ploegentijdrit van de Tirreno Adriatico plotseling uit elkaar geklapt. De renner kwam hard terecht, maar hield geen serieuze verwondingen over aan de mysterieuze val. Naar eigen zeggen werd de crash veroorzaakt door een put in de weg.