Martins Indi praat over definitieve overstap naar Stoke City

Amerikaanse ijshockeysters dreigen WK in eigen land te boycotten

10:07 De Amerikaanse ijshockeysters dreigen het komende WK in eigen land te boycotten. Ze gaan pas beginnen aan de voorbereiding op het toernooi als ze een hogere vergoeding krijgen van de nationale ijshockeybond. 'Team USA' is de titelverdediger op het WK, dat over twee weken van start gaat in het Amerikaanse Plymouth.