Martins Indi strompelend van het veld bij Stoke

Ongenaakbare Kramer leidt voor Roest en Blokhuijsen

18:28 Als vertrouwde koploper begint achtvoudig kampioen Sven Kramer morgen aan de slotdag van het WK allround in Hamar. De Fries veroverde dankzij een sterke race op de 5000 meter de leidende positie in het algemeen klassement. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand zegevierde in een tijd van 6.12,33.