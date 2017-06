Massaal protest amateurclubs derde divisie tegen beloftenteams

De dertien clubs hebben de KNVB een boze brief gestuurd. Ze zitten niet te wachten op een seizoen met Jong Vitesse, Jong FC Twente, Jong Almere City, Jong FC Groningen, en Jong FC Volendam. Voor de definitieve indeling van woensdag 28 juni praten de amateurclubs met een delegatie van de voetbalbond in Zeist. De amateurclubs zijn ACV, ASWH, Capelle, het Veenendaalse DOVO, DVS’33 Ermelo, Harkemase Boys, ODIN’59, ONS Sneek, Quick Boys, Scheveningen, Spakenburg, Spijkenisse en VVOG.

'Zwaar benadeeld'

‘Wij willen een krachtig protest laten horen tegen de voorlopige indeling van de derde divisie zaterdag van komend seizoen’, schrijven de clubs. ‘Wij gaan absoluut niet akkoord en voelen ons zwaar benadeeld, doordat er maar liefst vijf beloftenteams in onze poule zijn ingedeeld. De verhoudingen vergeleken met de tweede divisie en met name de derde divisie zondag (daarin zit alleen Jong De Graafschap, red.) zijn op deze manier volkomen weg.’

'Groot probleem'

Het protest suddert al langer. Dat blijkt ook uit de brief van de amateurs. ‘Het huidige indelingsprobleem heeft de KNVB over zichzelf afgeroepen door de voetbalpiramide inclusief de instroom van beloftenteams er door te drukken, tegen de wil van een grote meerderheid van de belanghebbende amateurverenigingen. Daarnaast is er ondanks alle waarschuwingen onvoldoende nagedacht over de consequenties met betrekking tot promotie en degradatie in het afgelopen eerste seizoen van de instroom. Daarmee heeft de KNVB de amateurverenigingen met een groot probleem opgezadeld, waarvan wij in de derde divisie als zaterdagverenigingen zeer wrange vruchten plukken.’