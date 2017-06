Máxima en Willem-Alexander openen voetbalclinic in Milaan

FotoserieOp staatsbezoek in Italië was er vanavond heel even tijd voor sport voor het koningspaar, met een voetbalclinic van oud-internationals en de aanwezigheid van Giro-winnaar Tom Dumoulin op een handelsdiner. En daar doe je Willem-Alexander een immens plezier mee.

Door Jeroen Schmale

Europese bekers gewonnen. Ruim tachtig interlands gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar met Ajax geworden. Derby’s in Rome gespeeld, waar het publiek zo bloeddorstig is als vroeger – in de tijd van de Romeinse gladiatoren. Gewonnen EK meegemaakt (oké, vanaf de reservebank – maar hij was er bij in 1988).

Dus nee, die Aron Winter maak je niet zo snel gek. Dan kunnen de beveiligers van de koning en koningin, hun woordvoerder en oververhitte royalty-journalisten om zijn aandacht schreeuwen, maar Winter is hier, op donderdagavond in een krankzinnig heet Milaan, toch echt om een voetbalclinic te geven voor jeugdspelers uit de regio – en dat is wat hij nu doet.

Soms een geintje naar andere oud-internationals die meewerken aan de clinic op een geïmproviseerd veldje naast de machtige Dom. Edgar Davids, Clarence Seedorf en Pierre van Hooijdonk, maar vooral door aanwijzingen schreeuwen naar de jonge voetballers op het veld. In het Italiaans. Dat is de oud-speler van Lazio Roma en Internazionale echt nog niet verleerd.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan al een tijdje te wachten in de hoek van de voetbalkooi, bedremmeld bijna, als Winter zijn hand even opsteekt als groet. Eerst nog wat aanwijzingen aan de spelers, maar dan komt hij er echt aan. Seedorf, die drie minuten geleden nog in een t-shirt en zo luchtig mogelijke broek over het Piazetta Reale wandelde, staat opeens strak in het pak naast het koningspaar. Davids en Van Hooijdonk komen er ook bij.

Dit is vooral het feestje van koning Willem-Alexander, samen met Máxima op staatsbezoek in ItaIië. In het gezelschap van sporters zie je hem genieten, wordt hij jovialer, gaat hij harder praten, luider lachen ook. ,,Nu wil ik wel eens wat voetbal zien’’, zegt de vorst als hij lang genoeg geposeerd heeft met de oud-internationals en de deelnemers aan de clinic.

Het kwartet ex-topvoetballers is ambassadeur van een Worldcoaches, ontwikkelingswerk onder voetballers vanuit de KNVB. Daarom ook kennen ze Liliane Ploumen, de PvdA-minister van Handel en ontwikkelingssamenwerking, die meereist in het koninklijke gevolg. Winter, tegen de bewindsvrouw: ,,Wat gaat u eigenlijk doen als er een nieuw kabinet is?’’ Zij: ,,De Tweede Kamer in.’’ Hij: ,,Waarom gaat jullie partij niet meeregeren?’’ Ploumen: ,,Dat willen de mensen niet, joh, we zijn zo veel zetels kwijtgeraakt.’’

Het gezelschap is op weg naar een handelsdiner in het paleis naast de Dom, de plek waar Tom Dumoulin vorige maand de 100ste Giro d’Italia won. Hij is eregast bij het etentje, samen met vriendin Tahnee. Tussen twee nationale kampioenschappen door; woensdag werd hij tijdritkampioen, zondag rijdt hij het wegkampioenschap.

Net liep hij even langs de Dom. Terug op de plek van de eindzege. ,,Joh, dit is zo ongelooflijk om mee te maken allemaal en om hier weer te zijn.’’

Ho wacht, de koning en koningin betreden de dinerzaal. Iedereen staat op. Dumoulin overhandigt Willem-Alexander een roze trui. Hij kijkt er bijna vertederd naar.

Nog net iets mooier dan de oranje bal.

