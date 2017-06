McEnroe neemt wat gas terug in 'Serena-gate'

FBI onderzoekt toewijzing WK atletiek 2021

10:37 De controversiële toewijzing van de WK atletiek van 2021 aan de Amerikaanse stad Eugene krijgt een vervolg, nu de FBI en de strafafdeling van de belastingdienst in de VS, de IRS, de in 2015 gemaakte keuze voor Eugene gaat onderzoeken. Dat meldt de BBC.