ME grijpt twee keer in rond ADO - Feyenoord

video Orion wint bekerfinale met 3-1

15:57 ZWOLLE - De eerste prijs van het seizoen is binnen, Seesing Personeel Orion uit Doetinchem heeft zondagmiddag in Zwolle de nationale volleybalbeker gewonnen. De finale eindigde in een 3-1 zege (25-23, 28-26, 19-25 en 25-20).