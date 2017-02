Mel volgt Garitano op als coach van Deportivo

KNVB laat Achilles'29 als enige club buiten ca­te­go­rie-in­de­ling

17:56 GROESBEEK – Eerstedivisionist Achilles'29 is dinsdag als enige club in het betaald voetbal nog niet meegenomen in de financiële categorie-indeling van de KNVB. De voetbalbond geeft als reden dat 'het licentieproces' van de Groesbeekse club 'nog altijd loopt'.