Memphis Depay tegen Ajax als supporter op tribune

Lacazette is topfit voor de wedstrijd tegen Ajax. De topscorer was in Amsterdam nog invaller, morgen staat hij aan de aftrap, als een soort talisman voor de Franse club. Lacazette wordt de laatste dagen voortdurend herinnerd aan Sonny Anderson, de spits die in december 2001 drie keer scoorde tegen Club Brugge. Olympique Lyon won destijds op sensationele wijze met 3-0, na een 4-1 nederlaag in België. ,,Drie keer scoren zou een droom zijn,'' aldus Lacazette. ,,Maar het maakt me niet uit wie er scoort, als we maar winnen. We zullen top moeten zijn, maar het kán.''