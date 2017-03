Memphis geniet van wereldgoal: 'Ik ben er heel blij mee'

,,Geweldig om zo te scoren'', zei Memphis in het Engels tegen Franse journalisten. ,,Een paar jaar geleden probeerde ik ook zo te scoren, toen vloog de bal op de lat. Nu ging hij er gelukkig wel in. Het was een prachtige goal, ik ben er heel blij mee. We moeten de drie punten in eigen huis houden, dat was het doel. Om dan zo'n doelpunt te maken, maakt de dag alleen maar nog mooier.''



De international van Oranje had eerder in de wedstrijd al gezien dat Lafont vaak per voor zijn doel stond. Memphis twijfelde in de slotfase dan ook niet toen hij de bal zo'n beetje op de middenlijn in de voeten kreeg. ,,Natuurlijk is het makkelijker om zo'n doelpunt te maken als je met 3-0 voor staat dan bij 0-0'', zei trainer Bruno Génésio. ,,Maar hem kennende, zou hij dit ook gedaan hebben bij 0-0.''



De oud-PSV'er had eerder in de wedstrijd ook al de 3-0 voor zijn rekening genomen. Memphis staat nu op vijf doelpunten in negen optredens in de Franse competitie.