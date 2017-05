Memphis genomineerd voor doelpunt van het jaar in Frankrijk

Greipel 'bedankt' UCI voor gevaarlijke finale

20:22 André Greipel kwam vandaag in de massasprint niet in de buurt van zijn tweede ritzege deze Giro. De Duitser van Lotto Soudal finishte in de straten van Alberobello slechts als vierde, maar daarin schuilde na afloop niet zijn grootste frustratie.