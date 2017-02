'Messi heeft zes maanden geleden al bijgetekend'

Michael Heinloth: ‘Positieve stemming bij NEC’

20:46 NIJMEGEN - NEC heeft de laatste vier wedstrijden in de eredivisie verloren, maar van een crisisstemming is geen sprake in het Nijmeegse kamp. Dat zegt verdediger Michael Heinloth in de aanloop naar de belangrijke reeks partijen tegen Sparta, Heracles en ADO.