Messi maakt 500ste doelpunt voor Barcelona voor ogen eeuwige rivaal

''That is world class; that is Messi class, that's above world class.'' Enjoy Leo Messi's top 10 goals ever with english commentary. ----------------------------------------­­---------------------------------------­-­-------------- Video Created by: FCB10HD / Juraj Gazi Software used: Sony Vegas Pro 13 * FACEBOOK: https://www.facebook.com/FCBC10/ * TWITTER: https://twitter.com/FCBC10 * DONATE: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=4FN5686MKXDAL ----------------------------------------­­---------------------------------------­-­-------------- SOUNDTRACK: Tom Day - Who We Want To Be ----------------------------------------­­---------------------------------------­-­-------------- THANKS FOR WATCHING!