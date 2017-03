Messi nadert Ronaldo tot op één goal

Enorme stunt Barcelona in cijfers

23:30 Barcelona is de eerste club die zich plaatst voor de volgende ronde van een Europees toernooi, nadat het de eerste wedstrijd met 4-0 had verloren. De Spanjaarden deden dat door na de eerdere nederlaag in Parijs tegen Paris Saint-Germain woensdag thuis met 6-1 te winnen.