Messi nadert vijfhonderdste treffer voor Barcelona

Barcelona boekte vanavond een krappe overwinning op Real Sociedad. Aan de hand van Lionel Messi zetten de Catalanen in de eerste helft al de eindstand op het scorebord in Barcelona: 3-2. Hij scoorde twee keer en naderde met 498 goals de vijfhonderd treffers voor Barça. Vanaf de 42ste minuut, in een tijdsbestek van drie minuten, zorgden Samuel Umtiti met een eigen goal, Pablo Alcácer en Xavier Prieto dat beide ploegen gingen rusten met 3-2.