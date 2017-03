Meteen zege voor Max? 'Die kans is klein'

En nog meer slecht nieuws, althans als u van verrassingen houdt. Want ja, zet Lewis Hamilton maar gewoon weer op 1 in uw Formule 1-pooltje. Al valt er goktechnisch vast geen droog brood mee te verdienen. De Brit heeft drie WK-titels op zak en wederom de beste auto onder zijn kont.



Daar komt nog eens bij dat zijn eeuwige rivaal Nico Rosberg na z'n eerste wereldkampioenschap meteen is afgewaaid. En vervanger Valtteri Bottas is absoluut een coureur met kwaliteiten, maar die brute zilvergrijze machine vol Duitse degelijkheid en paardenkracht is wel even van een andere orde dan de Williams, waarin hij seizoenen lang in de subtop reed.



Maar Ferrari dan? Zeker, Sebastian Vettel wordt een geduchte uitdager. Ook omdat de Italianen na weer een teleurstellende campagne honderden miljoenen hebben geïnvesteerd in een nieuwe kar. En ja, die is snel, bleek in Barcelona al. Maar niet significant sneller dan Mercedes. Een enorme voorsprong ontbreekt. En in een seizoen vol met nieuwe regels gaat niets zo belangrijk worden als de doorontwikkeling van de nieuwe auto's, gaandeweg het seizoen.



Als meesters beheersen de Duitsers dat aspect: die zoektocht naar de extra versnelling. De vraag is of Ferrari daarin gelijke tred houdt. Vorig jaar was het team ook lentekampioen, maar gaandeweg het jaar werd het gat steeds groter en haalde ook Red Bull Ferrari nog in.