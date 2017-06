Mexico verslaat Ierland in oefenduel voor Confederations Cup

Gebrek aan Chinese spelers frustreert NBA

8:34 Het huidige gebrek aan Chinese spelers in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie frustreert de directie van de NBA. ,,Hoe is het mogelijk dat China momenteel niet is vertegenwoordigd in onze liga?'', vroeg commissaris Adam Silver zich in Oakland af, vlak voor het begin van het eerste duel in de finale tussen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers (113-91).