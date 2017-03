Middlesbrough ontslaat manager Karanka

Middlesbrough slaagde er de laatste tien wedstrijden niet in te winnen, en is in de Premier League afgezakt naar de voorlaatste positie. Bovendien scoorde Boro pas negentien keer dit seizoen.



,,Ik wil de club graag bedanken voor de mooie kans, maar ook de spelers, staf en iedereen met wie ik heb mogen werken. Ook dank ik de fans voor hun steun. De club zal voor altijd een speciale plek in mijn hart hebben.''



Karanka (43) werkte sinds november 2013 bij 'Boro'. Zijn ploeg eindigde vorig seizoen als tweede in het Championship en dwong daarmee promotie af. Op het hoogste niveau won Middlesbrough dit seizoen pas vier wedstrijden, het minste van alle clubs in de Premier League. De laatste zege dateert van 17 december.



Assistent-trainer Steve Agnew neemt voorlopig de taken over van Karanka, die als verdediger van Real Madrid drie keer de Champions League won. Middlesbrough ontvangt zondag Manchester United.