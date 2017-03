Mirallas: Oppassen voor Griekenland

Op de ranglijst bedraagt het verschil twee punten. Als geen ander weet Mirallas hoe lastig de klus kan worden. Tussen 2010 en 2012 werd hij twee keer Grieks kampioen met Olympiakos. ,,Ik heb daar twee prachtige jaren gekend'', blikt hij terug. ,,Mijn zoon is daar geboren, ik heb er nog veel vrienden en misschien keer ik nog wel een keer terug. Je weet het nooit. Maar voorlopig voel ik me thuis in Engeland.''

Inmiddels zit hij bijna vijf jaar bij Everton, waar trainer Ronald Koeman hem meestal als 'supersub' ziet. Bij België is dat in grote lijnen ook zo. De laatste keer dat Mirallas in de basis van de nationale ploeg stond was in 2014 in de kwartfinale van de wereldtitelstrijd tegen Argentinië. Voor het EK de afgelopen zomer werd hij niet geselecteerd. ,,Ik heb lang gesukkeld met blessures. Daardoor kwam ik minder aan spelen toe. Ik geloof in betere tijden. Nog niet zo gek lang geleden was Dries Mertens bij België een goede invaller, nu is hij een van de belangrijkste spelers. Zo gaan die dingen.''