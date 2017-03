Mkhitaryan en Özbiliz helpen Armenië aan winst

De Armeense goals kwamen pas tot stand na een rode kaart (twee keer geel) voor de Kazach Sergej Maliy in de 64ste minuut. Aanvoerder en Manchester United-aanvaller Henrikh Mkhitaryan zorgde na 73 minuten met een diagonaal schot voor de 1-0.



Twee minuten later was opnieuw raak toen voormalig Ajacied Aras Özbiliz, tegenwoordig uitkomend voor Besiktas, met een volley van dichtbij de 2-0 maakte.



Armenië staat ondanks de overwinning nog altijd op een vijfde plaats, maar de verschillen in groep E zijn klein. Kazachstan is met twee punten uit vijf duels zo goed als kansloos om het WK nog te halen.