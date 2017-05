Mogelijk beslissingsduel om Champions League-ticket in Engeland

Reglementen

Volgens de reglementen van de Engelse voetbalbond FA volgt er een beslissingswedstrijd wanneer ,,zowel het aantal punten, doelsaldo en gescoorde doelpunten gelijk is en de ploegen op een plek staan die recht geeft op kwalificatie voor een andere competitie, zoals de Champions League". De invulling van de beslissingswedstrijd(en) zal worden bepaald zodra het noodzakelijk is.

Manchester City staat derde met 75 punten, 75 goals voor en 39 tegen (+36). Zondag wacht de ploeg van Pep Guardiola een uitwedstrijd bij Watford.



Liverpool staat vierde met 73 punten, 75 goals voor en 42 tegen (+43). Het team van Georginio Wijnaldum ontvangt het al gedegradeerde Middlesbrough.



Arsenal staat vijfde met 72 punten, 74 goals voor en 43 tegen (+31). De ploeg van Arsène Wenger sluit het seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen het Everton van Ronald Koeman. Zijn ploeg is al zeker van de zevende ploeg. Als Arsenal vijfde blijft, spelen The Gunners volgend seizoen voor het eerst in 20 jaar niet in de Champions League.



Manchester United zal op de zesde plaats eindigen en kan zich alleen nog voor de Champions League plaatsen door in de finale van de Europa League te winnen van Ajax. Anders zal de ploeg van José Mourinho volgend seizoen opnieuw in de Europa League uitkomen.