Monaco aast op unicum tegen 'onverslaanbare' Guardiola

Vanavond wordt er geknokt om de laatste twee tickets voor de kwartfinale van de Champions League. Waar Atlético Madrid na de winst in Leverkusen al zo goed als zeker is van een plaats bij de laatste acht, belooft het duel tussen AS Monaco en Manchester City een echte kraker te worden. We kijken met behulp van statistiekenbureau Gracenote vooruit.

AS Monaco - Manchester City (20.45 uur)

Monaco en City maakten er drie weken geleden in Engeland een heerlijk spektakelstuk van. De Fransen verspeelden een 1-2 en een 2-3 voorsprong, waarna het thuispubliek na late goals van John Stones en Leroy Sané toch nog een mooie uitgangspositie mocht bejubelen (5-3).

Nooit eerder won een ploeg een eerste duel in de knock-outfase van de Champions League met 5-3. Gezien alle resultaten uit het verleden in Europese competities heeft Manchester City zestig procent kans om de kwartfinale te halen, tegenover veertig procent voor Monaco.

Slechts één keer in de knock-outfase van de Champions League werd er meer dan acht keer gescoord in een wedstrijd en ook toen was er een Franse club bij betrokken. Olympique Lyon verpulverde in het seizoen 2004-05 in de tweede ronde het arme Werder Bremen met 7-2.

Monaco, dit seizoen met afstand de meest scorende ploeg van Frankrijk, zal hoop putten uit een goede balans tegen Engelse clubs in Europa. Bij de vijf eerdere ontmoetingen in een knock-outfase tegen een Engelse opponent ging het alleen in het seizoen 1995/96 mis tegen Leeds United in de UEFA Cup.

In de Champions League werd door de huidige koploper van Frankrijk slechts één van de vijf thuiswedstrijden tegen een Engelse club verloren. In het seizoen 2014/15 was Arsenal met 1-3 te sterk, maar door de 0-2 zege in Londen deed die nederlaag Monaco geen pijn.

Manchester City heeft geen hele rijke Europese traditie en speelde dan ook pas één keer eerder een Europees duel op Franse bodem. Vorig seizoen eindigde de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale in 2-2. Dat was genoeg om uiteindelijk de halve finale te halen, waarin Real Madrid maar nipt te sterk was.

Opvallend is dat een door Pep Guardiola getrainde ploeg nog nooit in de achtste finales van de Champions bleef steken. Bij de zeven voorgaande pogingen stroomde de huidige trainer van City telkens door naar de kwartfinale (met Barcelona en Bayern München).

Bernardo Silva van Monaco omzeilt Leroy Sane en Sergio Aguero.

Record Mbappé?

Kijkend naar de statistieken valt ons ook het volgende op:

• AS Monaco maakte één keer eerder een achterstand van twee goals ongedaan in een return. In het seizoen 2003/04 werd in de kwartfinale van de Champions League een 3-1 nederlaag tegen Real Madrid sensationeel weggepoetst met een 2-0 thuiszege.

• Kylian Mbappé (18 jaar, 85 dagen) kan de jongste Franse speler worden met meer dan één goal in de Champions League. Daarmee zou hij Karim Benzema (18 jaar, 281 dagen) uit de boeken schieten.

• Een geruststellende gedachte voor Manchester City: een ploeg die in een knock-outwedstrijd in de Champions League minimaal vijf keer wist te scoren werd in die ronde nooit uitgeschakeld.

• Manchester City wist de laatste vijf uitduels in de Champions League niet te winnen. De laatste zege op vreemde bodem was de 1-3 van vorig seizoen bij Dynamo Kiev.

Wendell van Bayer Leverkusen in duel met Kevin Gameiro van Atletico Madrid.

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (20.45 uur)

De tweestrijd tussen Atlético en Leverkusen lijkt na de 2-4 uitzege van vorige maand al in Spaans voordeel te zijn beslist. Gezien de statistieken hoeft de verliezend finalist van vorig seizoen zich vanavond niet al te veel zorgen te maken:

• Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar historisch gezien heeft Atlético 96,8 procent kans om de kwartfinale te halen, tegenover 3,2 procent kans voor Leverkusen.

• Slechts één keer maakte een ploeg in Europa een 2-4 thuisnederlaag in de return ongedaan. FC Metz stelde in de Europa Cup II van 1984/85 uit bij Barcelona verrassend orde op zaken door met 1-4 te winnen.

• Bayer Leverkusen won maar één van zijn laatste elf uitduels tegen een Spaanse tegenstander. In de groepsfase van de Champions League werd door een goal van Ömer Toprak in december 2013 met 0-1 gewonnen bij Real Sociedad.

• Atlético Madrid kan voor het vierde jaar op rij doorstoten naar de kwartfinale van de Champions League.