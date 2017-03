'Monaco heeft beste aanval van Europa'

,,We hebben de beste aanval in Europa'', zei de Portugese trainer trots. De cijfers onderstrepen dat. Monaco maakte dit seizoen in alle competities bij elkaar al 126 doelpunten, waarvan 84 in de Ligue 1. De koploper van de Franse competitie won de return tegen Manchester City woensdag in het eigen Stade Louis II met 3-1, precies genoeg om op basis van het aantal 'uitdoelpunten' door te gaan.



,,We zijn nooit in paniek geraakt'', zei spelmaker Bernardo Silva. ,,Onze kracht dit seizoen is dat we altijd durven te voetballen.'' Volgens verdediger Tiemoué Bakayoko, die de beslissende 3-1 binnenkopte, heeft Monaco kwalificatie voor de kwartfinales zelf afgedwongen. ,,Dit heeft niets te maken met geluk. We zijn er vol voor gegaan en hebben dit verdiend.''