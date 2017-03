Monaco stoomt Falcao klaar voor Champions League

,,Het was een zware tik, maar hopelijk ben ik op tijd in orde'', zei Falcao. 'El Tigre', zoals zijn bijnaam luidt, trainde gisteren nog apart van de groep. De verwachting is desondanks dat hij morgen aan de aftrap staat van de thuiswedstrijd tegen Manchester City in de achtste finales.



Na de 5-3-nederlaag in Manchester moet de club uit het prinsdom in het eigen Stade Louis II minimaal twee keer scoren om door te gaan. ,,We geloven erin dat we dat kunnen'', aldus Falcao.