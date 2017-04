Monchi betreurt mislukte transfers De Jong en Van Persie

De 48-jarige Ramón Rodríguez Verdejo, beter bekend als Monchi, vertrekt aan het eind van dit seizoen als technisch directeur van Sevilla. Hij bekleedde deze functie al sinds de zomer van 2000. Daarvoor was hij negen seizoenen doelman van Sevilla. De verwachting is dat hij binnenkort zal worden aangesteld als technisch directeur door AS Roma. ,,Het klopt dat er interesse is van AS Roma, maar ook van clubs uit Frankrijk en Engeland. Het is voor mij in ieder geval geen optie om te verkassen naar een andere club binnen Spanje. Ik ben een echte Sevillista ."

De Jong en Van Persie

Monchi kocht en verkocht in de loop der jaren tientallen spelers. Het meest trots is hij op de aan- en verkoop van de Braziliaanse rechtsback Daniel Alves. ,,We kochten hem in 2002 als onbekende speler van Bahia voor 800.000 euro. Zes jaar en vele prijzen later verkochten we hem in de zomer van 2008 voor 35 miljoen euro aan FC Barcelona." Monchi haalde in zijn 17 jaar bij Sevilla ook twee Nederlanders naar het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán: Hedwiges Maduro en Khalid Boulahrouz. Dat hadden er nog twee meer kunnen zijn: Robin van Persie en Nigel de Jong. ,,In de zomer van 2004 was ik in Rotterdam voor onderhandelingen met Robin van Persie. Op het moment dat alles klaar lag om getekend te worden belde Arsenal. Toen was zijn keuze snel gemaakt. Twee jaar later was Nigel de Jong bij ons in Sevilla. Hij was onder de indruk van de stad en de club, maar op de terugreis werd zijn zaakwaarnemer gebeld door HSV. Daar koos hij toen voor. Dat soort situaties zijn altijd jammer, maar dat hoort bij het vak. Uiteindelijk ben ik erg blij met het werk dat ik heb kunnen leveren voor Sevilla."