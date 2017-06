Morata behoedt Spanje tegen Colombia voor eerste nederlaag onder Lopetegui

Froome gaat de aanval zoeken in Dauphiné

7 juni Chris Froome kon vandaag met de achtste plaats in de tijdrit van de Dauphiné opnieuw niet overtuigen. De drievoudige Tourwinnaar maakte de voorbije maanden, in de weinige wedstrijden die hij koerste, al geen beste indruk en deed dat ook in de 23,5 km proef tegen de klok niet. ,,Ik moet toegeven, dit was niet mijn beste prestatie ooit", sprak de Britse wielrenner na afloop een tikje laconiek.