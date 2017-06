Moreno redt punt voor Mexico tegen Portugal

Beide ploegen begonnen in een sterke opstelling. Bij de Mexicanen droeg PSV’er Andrés Guardado de aanvoerdersband, terwijl ook spelers als Héctor Moreno (stapte deze week over van PSV naar AS Roma), Javier 'Chicharito' Hernández en Héctor Herrera aan de aftrap stonden. Bij de Portugezen speelden onder anderen Pepe, Ricardo Quaresma, Joao Moutinho en Nani.

Ronaldo

Maar het was – uiteraard – Cristiano Ronaldo die de eerste aandacht opeiste. Na een geweldige poeier tegen de lat van de supervedette, werd de bal opnieuw ingebracht en door Pepe uiteindelijk binnengewerkt. Dat deed hij echter in buitenspelpositie, maar omdat de scheidsrechter dat niet direct zag, moest de videoref eraan te pas komen om de goal af te keuren.

Tien minuten voor rust was het echter toch raak, en wederom was Ronaldo de architect. Na een foutje van Carlos Salcedo mocht hij op het doel af, maar omdat hij de bal niet lekker mee kreeg besloot hij af te schuiven op Quaresma. Die kapte keeper Guillermo Ochoa vervolgens koeltjes uit, om simpel de 1-0 binnen te schuiven.

Volledig scherm © AFP

Het was voor Ronaldo een sportieve afleiding van het nieuws van afgelopen week, waarin bekend werd dat hij wordt aangeklaagd wegens belastingontduiking en de daaropvolgende berichten dat hij Real Madrid zou willen verlaten. Genoeg voor een voorsprong bij rust was het echter niet, want Chicharito kopte kort voor de pauze op aangeven van Carlos Vela raak: 1-1.