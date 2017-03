Morgan: Opnieuw het onmogelijke gepresteerd

,,Dit is een fantastische avond voor de hele club. We mogen er even van genieten, maar daarna zullen we ons weer snel op de Premier League moeten concentreren'', sprak de Jamaicaanse verdediger na de thuiszege op Sevilla (2-0), goed voor een plaats in de kwartfinales van de Champions League.

Leicester City is als landskampioen nog niet zeker van behoud in de Premier League. Onder de nieuwe hoofdtrainer Craig Shakespeare, de voormalige assistent van de ontslagen Claudio Ranieri, hebben de 'Foxes' nu alweer drie keer op rij gewonnen. ,,Ongelooflijk, als debutanten bij de laatste acht in de Champions League'', merkte Morgan trots op. ,,Wie had dat nu verwacht? We hebben het ongelijk van veel mensen aangetoond. We hebben opnieuw het onmogelijke gepresteerd.''