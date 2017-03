Mourinho baalt van blessures door oefeninterlands

,,Ik ben heel erg tegen vriendschappelijke wedstrijden in deze periode. Volgens mij hebben die oefenduels alleen zin in aanloop naar een eindtoernooi'', vertelde Mourinho aan Sky Sports.

Jones en Smalling kunnen zaterdag niet meedoen in de competitiewedstrijd tegen West Bromwich Albion. Of Paul Pogba en Wayne Rooney wel inzetbaar zijn, is nog maar de vraag. Daarnaast zijn Zlatan Ibrahimovic en Ander Herrera allebei geschorst.

Volgens Mourinho is West Bromwich Albion in het voordeel omdat zij nauwelijks internationals in hun ploeg hebben. Manchester United was afgelopen week dertien spelers kwijt aan nationale teams. ,,Zij hebben tijd gehad om samen te trainen en daarnaast goed uit te rusten. Het wordt zwaar voor ons'', aldus de Portugese trainer.



Manchester United staat op een vijfde plaats in de Premier League, al heeft United nog twee duels tegoed ten opzichte van nummer vier Liverpool. West Bromwich Albion staat op een verdienstelijke achtste plaats in de Premier League.