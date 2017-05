Mourinho deelt vrije dagen uit in aanloop naar finale tegen Ajax

José Mourinho wil in de laatste twee competitiewedstrijden van het seizoen zoveel mogelijk gaan rouleren. Manchester United speelt deze week nog tegen Southampton en Crystal Palace, maar alles is vanaf nu gericht op de Europa League-finale tegen Ajax.

Daley Blind zal morgen tegen Southampton in ieder geval niet aan de bak hoeven, omdat hij al negentig minuten speelde in de laatste twee duels, tegen Celta de Vigo en Tottenham Hotspur. Paul Pogba, die in Frankrijk is voor de begrafenis van zijn vader, komt dit seizoen waarschijnlijk helemaal niet meer in actie in de Premier League.

,,Maar iemand als Fellaini zal juist wél gaan spelen, omdat hij de laatste drie wedstrijden heeft gemist", legt Mourinho uit. Ook Chris Smalling, Phil Jones, Juan Mata en Anthony Martial mogen tegen Southampton rekenen op een basisplaats.

Sergio Romero zal morgen, of drie dagen later tegen Crystal Palace, David de Gea vervangen onder de lat. De Argentijn doet zo ritme op voor de Europa League-finale, waarvoor hij al is aangewezen als eerste doelman.

Krachten sparen

De laatste twee competitieduels zijn een vervelende bijkomstigheid voor Manchester United, dat zich op basis van de ranglijst al niet meer kan plaatsen voor de Champions League. De enige manier om nog een ticket voor het miljoenenbal te verdienen is winst in de Europa League-finale tegen Ajax, dat zich na afgelopen weekend al volledig kan focussen op de cruciale ontmoeting van 24 mei in Stockholm.

Mourinho wil de competitie weliswaar op een goede manier afsluiten, maar hoopt ook zijn belangrijke spelers niet onnodig te belasten. ,,We zullen altijd knokken voor een goed resultaat, maar waar mogelijk proberen we onze krachten te sparen."