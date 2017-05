Mourinho kan zich alleen nog opladen voor finale tegen Ajax

Groeneveld: ‘Met vertrouwen beginnen aan nacompetitie’

20:54 HEERENVEEN - NEC is er zondag niet in geslaagd zich direct te handhaven in de eredivisie. Maar na de tweede zege op rij (2-0 bij Heerenveen) stapt de ploeg vol vertrouwen in de nacompetitie. ,,Als je van AZ en Heerenveen wint, dan heb je zeker kwaliteit’’, zegt Arnaut Groeneveld.