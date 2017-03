Mourinho kraakt arbiter af om rood voor Herrera

Smajic na late misser: ‘Dit is frustrerend’

13 maart GROESBEEK – Emir Smajic van Achilles’29 had de gelijkmaker in de 95ste minuut (!) nog op zijn schoen, maar de spits schoot in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3) net naast. Een minuut daarvoor had de Zweed al wel voor de 2-3 gezorgd.