Mourinho: Neymar halen? Dat is een kluis kraken

,,Barcelona zal Neymar ook nooit laten gaan'', legt Mourinho uit tegenover de Braziliaanse tv-zender ESPN Brasil. ,,Na Messi is hij hun beste speler en in het post-Messi tijdperk zal hij hun onbetwiste sterspeler zijn. Neymar weghalen bij Barça, dat is het kraken van een kluis.”



Mourinho liet ook nog doorschemeren dat het leiden van de Braziliaanse nationale ploeg een soort droom van hem is. ,,Bondscoach van Brazilië, dat moet fantastisch zijn. Altijd geweldige spelers, een voetbalgek land. Maar die baan moet eigenlijk altijd voor een Braziliaan zijn. En Tite doet het momenteel fantastisch. Het is mooi dat Brazilië al gekwalificeerd is voor het WK, meer dan een jaar van tevoren. Dat geeft ruim de tijd voor de voorbereidingen, eventueel nieuwe dingen uitproberen en nog te innoveren voor het WK begint. En wie weet is de Seleção in Rusland weer succesvol. Als het Portugal niet wordt, dan hoop ik dat ‘jullie’ het worden”, aldus de coach tegen de Braziliaanse interviewer



,,De WK-kwalificatie in Zuid-Amerika is tenminste een echt serieuze competitie”, meent Mourinho. ,,In Europa verveel ik me tijdens de kwalficaties. Alle grote landen plaatsen zich toch wel. Is het niet direct, dan wel via de play-offs. In Zuid-Amerika is iedereen aan elkaar gewaagd, elke wedstrijd is moeilijk. Kijk maar naar Boliva, dat van Argentinië wint.”