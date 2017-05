Mourinho vreest voor 'jong en sterk Ajax' in finale Europa League

Mourinho, die met Manchester United een teleurstellend seizoen draait met een zesde plek in de Premier League, kan na de League Cup zijn tweede prijs pakken met de club. Met een zege in de Europa League-finale bereikt United tevens meteen de Champions League. ,,De Europa League is een belangrijke prijs, dus ik heb liever dat we ons op deze manier voor de Champions League kwalificeren”, stelt Mourinho. ,,En we spelen dan ook om de Europese Super Cup in augustus, dus het wordt een heel, heel belangrijke wedstrijd in Stockholm.”



De statistieken zijn in het voordeel van de Portugees, die als trainer zes keer tegen Ajax speelde en zes keer won. ,,Maar dat zegt niks”, aldus Mourinho. ,,Een finale is een finale en bovendien was ik zesmaal trainer van Real Madrid toen ik van Ajax won. Het wordt een moeilijke wedstrijd.”