Moyes baalt van vertrekregeling Defoe

,,Ik kan het maar moeilijk verkroppen dat die vertrekclausule er is. Ik zou dat nooit hebben toegestaan als ik destijds hier de leiding had gehad'', mopperde Moyes tegen de BBC. ,,Helaas moeten we het contract respecteren. Natuurlijk hopen we dat Jermain blijft, dat wil iedereen bij de club en ook de fans zien hem graag bij ons voetballen.''



Moyes is ook realistisch en verwacht dat zijn oogappel op zoek gaat naar een club die op het hoogste niveau speelt. ,,Jermain heeft door zijn sterke optredens bij ons zijn plek in het Engelse elftal heroverd. Die zal hij graag willen behouden, met het oog op het WK van 2018. Als speler van een club uit het Championship is dat waarschijnlijk een lastige opgave'', aldus Moyes.