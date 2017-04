Moyes door het stof na bedreigen verslaggeefster

,,Ook al ben je een vrouw. Je moet oppassen de volgende keer dat je hier komt.'' Die bedreiging werd weliswaar niet uitgezonden, maar met een telefoon wel opgenomen. Moyes was geïrriteerd geraakt omdat gevraagd werd of zijn positie op de bank bij Sunderland door het resultaat verder onder druk was komen te staan.



,,Nee, in het geheel niet'', had Moyes geantwoord, waarna de bewuste woorden niet veel later volgden. De verslaggeefster diende geen klacht in, maar collega's spraken er schande van. Moyes heeft inmiddels telefonisch zijn excuses gemaakt aan Sparks. ,,Ik was fout, het gebeurde in het heetst van de strijd. Dit is niet zoals ik ben'', zei Moyes vandaag tijdens een persconferentie.



Rosena Allin-Khan, de Britse viceminister van sport, sprak op Twitter schande van de opmerking van Moyes.