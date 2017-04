Mulder per direct weg bij Eldense na mogelijke matchfixing: 'Heb hier niks mee te maken'

Hans Mulder (29) is per direct vertrokken bij CD Eldense, de Spaanse club die de afgelopen dagen in het nieuws kwam na de 12-0 nederlaag bij FC Barcelona B en sterke geruchten van matchfixing rond dit duel. ,,Tijdens de wedstrijd heb ik me enorm verbaasd, maar achteraf valt alles wel op z'n plek," zegt de geboren Amsterdammer.

Mulder speelde in Nederland tussen 2006 en 2014 voor RKC Waalwijk, Willem II en NEC. In 2014 maakte hij de overstap naar de Indian Super League, maar de competitie duurt daar slechts drie maanden, van oktober tot eind december. Na de kerst keert Mulder daarom al drie jaar op rij terug naar Europa om fit te blijven. In 2015 deed hij dit een halfjaar bij FC Nordsjælland en vorig seizoen belandde hij bij CP Cacereño, een club uit de Segunda División B, het derde niveau van Spanje. In januari kwam Mulder via zijn Spaanse zaakwaarnemer weer terecht bij een club uit de Segunda División B: CD Eldense. ,,Ik kende de club niet en het team stond halverwege het seizoen met negen punten onderaan, maar de eigenaar klonk ambitieus en ik was blij dat ik een club kon vinden in de buurt van Alicante. Ik heb zelf een Spaanse moeder en ik wil hier de komende jaren graag wonen met mijn vrouw en kinderen. Ik kreeg van de club een tankpas en ze betaalden mijn huur, meer had ik ook niet nodig. De resultaten waren de afgelopen twee maanden niet veel beter, maar wat er afgelopen zaterdag gebeurde heb ik nog nooit meegemaakt en hoop ik ook nooit meer mee te maken."

Mulder doelt uiteraard op de 12-0 nederlaag bij Barça B, het opleidingsteam van de Catalaanse topclub. ,,Zij stonden bovenaan en wij onderaan, dus we wisten wel dat het een lastige wedstrijd zou worden. Verliezen was dus ook geen schande, maar wat er zaterdag gebeurde was dat wel. We stonden na 35 minuten al met 7-0 achter en na rust kregen we er nog vijf tegen. Ik probeerde nog fanatiek druk te zetten, maar niemand hielp mee. Als ik de bal had leek iedereen zich te verstoppen, je kon hem echt nergens kwijt. Mensen denken soms dat het lastig is om een wedstrijd te beïnvloeden, maar dat valt wel mee. Je hoeft er geen eigen goals voor te maken, je doet gewoon een stuk minder je best. Dan scoort de tegenstander vanzelf wel. Ik merkte dat de spelers van Barcelona B ook verbaasd waren tijdens de wedstrijd, maar die scoorden vrolijk verder."

Bewijs

Tijdens de rust kreeg Mulder voor het eerst in de gaten dat er iets niet klopte. ,,Toen kwam onze voorzitter de kleedkamer in en die wilde met de trainer op de vuist, omdat hij gehoord had dat de wedstrijd mogelijk verkocht zou zijn. Uiteindelijk zijn we toch weer het veld opgegaan, maar ik heb in de kleedkamer nog gezegd dat iedereen goed moest beseffen waar ze mee bezig waren en dat ze hun eigen carrières vergooiden. Na afloop kwam onze ploeggenoot Cheikh Saad, die volgens hem bewust op de bank was gehouden, de kleedkamer binnen en hij noemde direct de namen van vier jongens die volgens hem de wedstrijd bewust negatief hadden beïnvloed voor hun eigen gewin. Toen vielen bij mij alle puzzelstukjes wel op hun plek. Cheikh kwam direct met WhatsApp-berichten SMS'jes als bewijs en daar bleek eigenlijk al genoeg uit. Ik ben direct de kleedkamer uitgestapt, heb m'n zaakwaarnemer gebeld en heb hem gezegd dat ik hier niets mee te maken wil hebben," zegt Mulder.

Geen valsspeler

,,Ik had niet verwacht ooit zoiets mee te maken in mijn carrière. Ik heb twaalf jaar keihard gewerkt en dan laat ik niet m'n naam verpesten door dit soort jongens. Ik hoop dat ze keihard gestraft worden door de Spaanse bond of de FIFA. Wat mij betreft voetballen ze nooit meer. Ik heb liever dat mensen mij een slechte voetballer vinden dan een valsspeler, dat vind ik verschrikkelijk. Ik hoop dan ook dat mensen in Nederland beseffen dat ik hier niets mee te maken heb. Ik ben vandaag naar het bestuur gestapt en heb gezegd dat ik per direct weg ben en niets meer met de club te maken wil hebben. Dat begrepen ze en ze zouden zorgen dat er duidelijk gecommuniceerd werd dat ik hier niets mee te maken heb. Ik ben eerlijk gezegd ook blij dat ik weg ben bij de club. Ik ben eind januari gehaald en in twee maanden tijd heb ik drie trainers gehad en heb ik al vijftien jongens zien vertrekken. De club staat dit seizoen al op zeven trainers en zo'n vijftig spelers. Het is te gek voor woorden. Of de Italiaanse clubeigenaar ook wist van matchfixing? Ik durf het niet te zeggen, maar ik sluit het ook niet uit. Op dit moment vertrouw ik even niemand meer.

Volledig scherm De spelers van CD Eldense in betere tijden: feestvierend na hun eerste overwinning van het seizoen in oktober 2016. © Twitter

Terug naar India

Mulder keert wat hem betreft snel weer terug naar India, waar hij al speelde voor Delhi Dynamos en Chennaiyin FC. Mulder speelde onder andere samen met Alessandro Del Piero en Roberto Carlos. ,,Geweldig om met je jeugdidolen op het veld te staan, echt een jeugdroom die uitkomt. Ik heb nog nooit zoveel van het voetbal genoten als ik in India doe. Het voetbal in India is ook enorm populair sinds de start van de Indian Super League in 2014. In het eerste seizoen keken er echt miljoenen mensen op televisie en zaten er ook bij iedere wedstrijd tienduizenden supporters op de tribune. Het salaris is ook goed, daar ben ik eerlijk in. Het is alleen jammer dat de competitie slechts drie maanden duurt. Ze zijn nu aan het kijken om dat te verlengen naar zes maanden. Dat zou mooi zijn."