Müller goud waard voor Bayern München

Bayern München kan aftellen richting de vijfde landstitel op een rij. De koploper in de Duitse voetbalcompetitie vergrootte vandaag de voorsprong op achtervolger RB Leipzig tot dertien punten. In de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach maakte Thomas Müller na ruim een uur spelen het enige doelpunt: 0-1.

Het was voor de 27-jarige Müller pas zijn tweede doelpunt in de competitie dit seizoen. Eerder trof de aanvaller in december tegen Wolfsburg doel.

Arjen Robben werd in de 85e minuut vervangen door trainer Carlo Ancelotti. Dat beviel de Oranje-international zichtbaar niet. Robben meldt zich maandag bij bondscoach Danny Blind voor de komende interlands van Oranje tegen Bulgarije (WK-kwalificatie) en Italië (vriendschappelijk).

Voor Bayern was het de vierde overwinning op rij in de competitie. RB Leipzig kon tot de winterstop nog goed meekomen met de lijstaanvoerder. Zaterdag verloor de club voor de vierde keer in het nieuwe jaar, met 3-0 bij Werder Bremen. De titel is daardoor uit het zicht verdwenen. Leipzig heeft nog maar drie punten voorsprong op Borussia Dortmund.

Schalke 04, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League, won tegen FSV Mainz voor het eerst in vier maanden weer een uitwedstrijd: 0-1. Verdediger Sead Kolasinac maakte in de vijftigste minuut het enige doelpunt. Klaas-Jan Huntelaar kreeg geen speelminuten.

Trainer Andries Jonker behaalde met VfL Wolfsburg de tweede overwinning op rij in de competitie. Net als vorige week tegen RB Leipzig (0-1) was Mario Gómez de gevierde man. De Duitse spits tekende zaterdag op slag van rust voor het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter SV Darmstadt 98: 1-0. Met Jonker aan het roer heeft Wolfsburg in drie wedstrijden zeven punten gepakt. Middenvelder Riechedly Bazoer had opnieuw een basisplaats. De oud-Ajacied liet kort na rust een open kans liggen en werd in de slotfase gewisseld. De geblesseerde verdediger Jeffrey Bruma ontbrak in de selectie van Wolfsburg.

Volledig scherm Lewandowski (l) in een kopduel. © AFP