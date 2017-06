Murray klopt Del Potro ook op Roland Garros

Partijen tussen deze twee zijn vaker een garantie voor spektakel. Een botsing van stijlen en karakters. Del Potro is de man van wie iedereen houdt, behalve de Brazilianen in Rio vorige zomer. Murray is de mopperaar, die op een fantastische manier nummer 1 van de wereld werd maar nooit de grote fanschare zal krijgen van een Federer of Nadal.



Murray en Del Potro botsten ooit een keer stevig op de baan, toen Del Potro tijdens een gamewissel iets zei over Murray’s moeder Judy. Maar bovenal is er respect. De lange en emotionele omhelzing na de prachtige finale op de Olympische Spelen was veelzeggend. Murray won er zijn tweede goud, Del Potro liet zien na drie elleboogblessures helemaal terug te zijn.



De eerste set op Court Philippe Chatrier was smullen. Murray sleepte zich als vanouds kreunend van bal naar bal, Del Potro liet de zwiepers van zijn racket komen alsof het geen enkele moeite kostte. Zijn spel brengt een aanzienlijke foutenmarge met zich mee, maar de Argentijn was aanvankelijk wel beter. Hij brak Murray direct in de derde game, kreeg op 5-3 en 5-4 een setpunt, maar benutte dat niet. In de fraaie tiebreak was het eerst Murray die twee setpunten liet liggen, daarna Del Potro, waarna die op 8-9 een snoeiharde forehand een centimeter uit zag landen. Einde van de eerste set, na 87 minuten.



Lang leunde de Argentijn voorover op het net, kijkend naar de afdruk en balend van het verlies van de eerste set. Daarmee was de tik echter niet verwerkt, Del Potro verloor meteen de openingsgame van de tweede set. Die repareerde hij met massale steun van het Franse publiek op 5-4, om daarna direct met een zwakke game Murray weer in het zadel te helpen en de tweede set zag winnen.



Daarmee was het verzet gebroken. Murray, die overal zijn racket achter kreeg, krikte zijn niveau verder op, sloeg nog een paar toverballen en was uiteindelijk in drie sets klaar met zijn pittige derde ronde.



De Schot kent voor zijn doen een matig seizoen, zeker op gravel. Maar nu het weer echt om de knikkers gaat, staat Murray – vorig jaar finalist - er weer.