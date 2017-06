Murray klopt Nishikori

De kwartfinalisten hadden beiden moeite hun eigen servicebeurten te behouden. Nishikori brak Murray twee keer in de eerste set, de Brit deed dat op zijn beurt met twee servicegames van Nishikori in de tweede set. Nishikori dwong in de derde set nog een tiebreak af, die Murray echter probleemloos won. De Japanner, die vorig jaar in de kwartfinale van de US Open Murray nog versloeg, was daarna moegestreden. Hij zag de vierde set met 6-1 naar de drievoudig grandslamwinnaar gaan.