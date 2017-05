Murray: Roland Garros kan zonder Sjarapova

De Russin maakte vorige week dankzij een wildcard in Stuttgart haar rentree op de baan. Ook de toernooien van Madrid en Rome hebben de Russische vedette al een uitnodiging verstrekt. Het is nu de vraag wat de organisatoren van Roland Garros van plan zijn. Volgens Murray kunnen zij een andere afweging maken.

De rentree van Sjarapova in Stuttgart was wereldnieuws. ,,Er kwam enorm veel pers op af'', constateerde ook Murray tegenover de BBC . ,,Maar de grandslams hebben dat niet nodig. Het zal de interesse in hun evenement niet veranderen, dus ze kunnen een andere afweging maken. Er valt iets voor te zeggen dat je je zonder hulp omhoog moet werken op de ranglijst.''

Sjarapova had in Stuttgart de finale moeten halen om tot de top 200 door te dringen en zich daarmee te verzekeren van deelname aan de kwalificaties in Parijs. Dat lukte net niet. Nu moet ze afwachten of de Franse tennisbond haar op 16 mei een wildcard geeft, voor de kwalificaties dan wel het hoofdtoernooi.