Murray voldoende hersteld om titel op Wimbledon te verdedigen

Vertrek Vilhena voor Feyenoord onbespreekbaar

13:23 De Italiaanse media schrijven er al dagen over, maar een vertrek van Tonny Vilhena naar AS Roma is volgens ingewijden absoluut onbespreekbaar. De Italiaanse club zou na het binnen hengelen van Rick Karsdorp ook een oogje hebben op Feyenoorder Vilhena.