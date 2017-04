Nadal gaat ook op voor 'La Décima' in Barcelona

Eén break in beide sets bleek genoeg voor de dertigjarige tennisser van Mallorca: 6-3 6-4.



Nadal won het toernooi in Barcelona vorig jaar voor de negende keer, nadat hij tussen 2005 en 2013 al had gedomineerd op het Catalaanse gravel. Zijn zegereeks werd in 2010 even doorbroken door Fernando Verdasco, toen Nadal een keer ontbrak in Barcelona.



In de finale wacht zondag niet Andy Murray, maar Dominic Thiem. De Oostenrijker was de nummer één van de wereld in drie sets de baas: 6-2 3-6 6-4. Nadal schreef vorige week al voor de tiende keer het graveltoernooi van Monte Carlo op zijn naam. Over een maand gaat hij op Roland Garros ook voor nummer tien.