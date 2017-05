Nadal klopt Goffin en treft Djokovic in halve finale Madrid

De Servische nummer twee van de wereld zegevierde vorig jaar op het gravel in Madrid. Djokovic rekende toen in de eindstrijd af met Andy Murray, de Brit die viervoudig winnaar Nadal in de halve finale had verslagen. De tennisser van Mallorca was in 2005, 2010, 2013 en 2014 de beste in de Spaanse hoofdstad.